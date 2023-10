Autobusi i ekipit të Barnsley në Angli përfshihet nga flakët

Skuadra e Ligës së Parë ka thënë se “të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore” pas zjarrit, shkruan lajmi.net.

Një video e shpërndarë në Snapchat nga mbrojtësi i Barnsley, Barry Cotter, tregon autobusin duke marr flakë në anë të një rruge të ngarkuar.

Barnsley’s team bus on fire this evening after a 1-0 victory over Exeter City

Luckily no one was hurt and everyone got off the bus all safe 🙏#SkyBetLeagueOne #EFL #BarnsleyFC pic.twitter.com/4P70KT48nx

— League 1 news (@League1news22) October 7, 2023