​Aurora Muliqi shpallet “Futbollistja e Muajit”

Aurora Muliqi e KFF Mitrovica është shpallur futbollistja më e mirë e muajit tetor në Siguria Superligën e Femrave. Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) po vazhdon iniciativën për ndarjen e çmimit “Futbollistja e Muajit”, me synim promovimin dhe zhvillimin e futbollit të femrave në vend. Sipas njoftimit të FFK-së, Komisioni i Garave, pas shqyrtimit…

Sport

09/11/2026 12:13

Aurora Muliqi e KFF Mitrovica është shpallur futbollistja më e mirë e muajit tetor në Siguria Superligën e Femrave.

Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) po vazhdon iniciativën për ndarjen e çmimit “Futbollistja e Muajit”, me synim promovimin dhe zhvillimin e futbollit të femrave në vend.

Sipas njoftimit të FFK-së, Komisioni i Garave, pas shqyrtimit të paraqitjeve dhe statistikave të lojtareve gjatë muajit tetor, ka vendosur që çmimi t’i ndahet futbollistes së KFF Mitrovica, Aurora Muliqi.

Ajo u dallua me paraqitjet e saj gjatë katër xhirove të zhvilluara në këtë muaj, duke realizuar katër gola dhe duke dhënë kontribut të rëndësishëm në rezultatet e skuadrës së saj.

Vlerësimi është bërë në bazë të paraqitjeve individuale, statistikave dhe ndikimit të futbollistes në suksesin e ekipit.

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