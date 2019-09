Aurela Gaçe befason fansat, organizon koncertin madhështor 

Këngëtarja Aurela Gaçe i ka befasuar fansat e saj, shkruan lajmi.net.

Nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj në Instagram, ajo ka njoftuar për një koncert madhështor të cilin do ta mbajë në Tiranë.

“Erdhi edhe ky moment. 18 Shtator🙆‍♀️ Mezi po pres, Live ne skenen e Amfiteatrit te Tiranes ❤. Koncert 🥰. Provat kane filluar 🤗.

Me ne fund do te jem live per te gjithe ata qe nuk i preferojne oraret shume te vona te clubeve 😉 ,por kjo nuk perjashton te gjithe ata qe me ndjekin edhe neteve deri ne mengjes. Shpresoj te jem 🔥”, shkruan në postimin e saj Aurela./Lajmi.net/