​Atletico kalon Realin, barazohet me Barcelonën në krye të tabelës Futbollistët e Atletico Madrid kanë shënuar sot fitore të vështirë në terrenin vendës kundër Getafes, në kuadër të xhiros së 17-të të La Ligës së Spanjës. Madrilenët deri te pikët e reja dhe barazimin me Barcelonën në krye të tabelës me nga 38 pikë, arritën me golin e norvegjezit Alexander Sorloth në minutën e 69-të,…