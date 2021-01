Atletico i falet Suarezit, mposhtin me vështirësi Eibarin

Skuadra e drejtuar nga Diego Simeone dominoi, por fitoren e siguroi në fund, duke mposhtur Eibarin me rezultat (1-2), shkruan lajmi.net.

Së pari ishte portieri i Eibarit, Dmitrovic që shënoi nga pika e bardhë për të zhbllokuar shifrat (12′), veprimi që befasoi të gjithë.

Mirëpo, mysafirët u kthyen në ndeshje përmes Luis Suarezit që barazoi rezultatin (40′).

Kurse, në pjesën e dytë, Suarez doli i saktë nga pika e bardhë për të vulosur fitoren (88′).

Me këtë fitore, Atletico mban distancën nga pozita e dytë me 44 pikë, derisa Eibar renditët në pozitën e 15-të me 19 sosh./Lajmi.net/