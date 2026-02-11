Atentati i dështuar ndaj biznesmenit, Hoxha: Do i vrisnim babain, që i biri të shfaqej në varrim – u dakorduam për 100 mijë euro
Henrik Hoxha, i pandehur në dosjen “Plumbi i artë” në Gjykatën e Posaçme, rrëfeu të martën çfarë fshihej pas atentatit të dështuar të biznesmenit Lulëzim Masha, në janar 2022 në Tiranë.
I pandehuri, që gjatë hetimit iu hoq statusi i bashkëpunëtorit të drejtësisë, tregoi se shënjestra e vërtetë kishte qenë djali i Mashës. Por, sipas Hoxhës, meqë nuk e gjenin dot djalin e biznesmenit, atëherë planifikuan t’i vrasin të atin për një qëllim edhe më makabër, që i biri të shfaqej në ceremoninë mortore dhe të kishin mundësi ta ekzekutonin, shkruan A2CNN.
Hoxha rrëfeu se porosinë e kishte marrë nga Nuredin Dumani: “Në fillim diskutuam për 150 mijë euro, tha Hoxha, për vrasjen e djalit. Pastaj për Lulzim Mashën ramë dakord për 100 mijë euro”.
Në përgjigje të pyetjeve të prokurorëve, Hoxha tha se kishte vëzhguar për gati 1 vit lëvizjet e biznesmenit dhe se në fund kishin vendosur që vrasjen ta bënin pranë Liqenit Artificial. Hoxha u shpreh se kishte çuar Skerdi Tasin pranë vendit ku do kalonte biznesmeni dhe vetë ishte larguar.
Më pas, kur ishte takuar me Tasin, kishte mësuar se atij i ishte bllokuar arma dhe se biznesmeni vetëm ishte plagosur.
“Unë një ditë më parë shkreva 1 karikator me atë armën, por atë ditë ngeci”, tha Hoxha, që shtoi se teksa kishte ndodhur ngjarja ai kishte një radio policie në makinë dhe se dëgjonte komunikimet e forcave të rendit.
Hoxha tregoi edhe për planifikimin e një atentati ndaj Oti Kilës në Elbasan, që nuk u realizua, person që sipas Nuredin Dumanit kishte strehuar Talo Çelën. Po ashtu, ai rrëfeu se kishte transportuar Dumanin në Fier, pasi i bënë atentat në aksin Peqin-Elbasan dhe detyrimin e mjekëve për ta kuruar në shtëpi.
“Erdhi policia aty, nuk di se si. Pastaj Nuredini na shiti të gjithëve. Ne kemi vrarë 100 si puna e Nuredinit. Kur e pyeta Nuredinin për ngjarjen, më tha: mua ishin 4 veta, 3 me maska, shoferi pa maskë ishte Talo Çela. Unë nuk e besova, por kështu më tha”, tregoi Hoxha.