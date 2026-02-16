Asnjë politikan nuk do të mbajë fjalim në marshin “Drejtësi, jo politikë”

Asnjë politikan nuk do të mbajë fjalim në marshin “Drejtësi, jo politikë” i cili mbahet nesër me fillim të orës 14:00 në sheshin “Skenderbeu” në Prishtinë. Kështu ka njoftuar përfaqësuesi i platformës “Liria ka Emër”, Ismail Tasholli. Ai bëri të ditur se marshin e nis me performancë Lyrical Son, ndërsa e mbyll Ilir Shaqiri. “Sonte…

Lajme

16/02/2026 19:35

Asnjë politikan nuk do të mbajë fjalim në marshin “Drejtësi, jo politikë” i cili mbahet nesër me fillim të orës 14:00 në sheshin “Skenderbeu” në Prishtinë.

Kështu ka njoftuar përfaqësuesi i platformës “Liria ka Emër”, Ismail Tasholli.

Ai bëri të ditur se marshin e nis me performancë Lyrical Son, ndërsa e mbyll Ilir Shaqiri.

“Sonte deri në mesnatë përfundojnë përgatitjet. Në ora 14:00 do të fillojë, e nis Lyrical Son me këngën prej më të mirave, ajo na shtin në dhe, na tregon komplet përjetimin tonë. E ka problem edhe me këndu, është edhe Arbnora Zogiani, janë edhe dy apo tre fjalime. Nuk ka fjalime politike, asnjë personazh politik nuk do të mbajë fjalim, UÇK ka qenë apolitike, ata nuk kanë ditur çka kanë qenë partitë politike kur kanë dalë”.

“I fundit e përmbyll Ilir Shaqiri. Thirrjen që e kemi bërë, hajdeni me fëmijë, me gra, me pleq e me krejt”, tha Tasholli në KlanKosova.

Artikuj të ngjashëm

February 16, 2026

Çfarë parasheh buxheti rekord?

February 16, 2026

“Presidentja Vjosa Osmani ka qenë e njëanshme” – Bytyqi e AAK-së:Duhet...

February 16, 2026

18 vite pavarësi: Kuptimi i fuqishëm i dizajnit të monumentit NEWBORN

February 16, 2026

“Burgoset” NEWBORN-i, monumentit të pavarësisë i vendosen rrethojat e burgut të...

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

February 15, 2026

Kreu i Konferencës së Sigurisë në Mynih i kërkon Evropës të...

Lajme të fundit

Çfarë parasheh buxheti rekord?

“Presidentja Vjosa Osmani ka qenë e njëanshme” –...

18 vite pavarësi: Kuptimi i fuqishëm i dizajnit të monumentit NEWBORN

“Burgoset” NEWBORN-i, monumentit të pavarësisë i vendosen rrethojat...