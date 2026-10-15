Asllani shënon ndaj Besiktasit, por Hoffenheimi pëson humbje (VIDEO)

Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Fisnik Asllani, ka vazhduar me paraqitjet e mira, duke gjetur sërish rrugën drejt golit, kësaj radhe në Ligën e Evropës. Asllani realizoi golin e barazimit për Hoffenheimin në minutën e 68-të në përballjen ndaj gjigantit turk Besiktas, transmeton lajmi.net. Megjithatë, goli i sulmuesit kosovar nuk mjaftoi që skuadra gjermane të shmangte…

Sport

15/10/2026 23:01

Sulmuesi i Kombëtares Kosovës, Fisnik Asllani, ka vazhduar me paraqitjet e mira, duke gjetur sërish rrugën drejt golit, kësaj radhe Ligën e Evropës.

Asllani realizoi golin e barazimit për Hoffenheimin në minutën e 68-të  përballjen ndaj gjigantit turk Besiktas, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, goli i sulmuesit kosovar nuk mjaftoi skuadra gjermane shmangte humbjen. B

esiktasi arriti shënonte tri herë, një përballje ku Hoffenheimi u përpoq mbetej lojë deri fund. Skuadra turke fitoi me rezultat 3:2 fund./lajmi.net/

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