ASK: Eksporti i mallrave në mars 61.8 milionë euro, importi 382.5 milionë

Të dhënat nga tregtia e jashtme e mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë 45.8% në mars 2021 në raport me periudhën e njëjtë 2020, përkatësisht 320.7 milionë euro krahasuar me deficitin 219.9 milionë më 2020, teksa eksporti mbulon importin me 16.2%.