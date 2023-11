“As në FFK, as në FSHF, derisa Kosova të bëhet Shqipëri” Emri i Lorik Canës ka qarkulluar në shumë media sociale, si drejtues i FFK-së, pasi Përfaqësuesja e Kosovës dështoi të kualifikohej për në Euro 2024. Në një grup me Zvicrën, Rumaninë, Izraelin, Bjellorusinë dhe Andorrën, Dardanët edhe pse kanë një ndeshje më pak, me 11 pikë mbajnë vendin e katërt. Rezultatet në këto eliminatore kanë…