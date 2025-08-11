As Dimal Basha as Hekuran Murati, Kurti e kandidon për kryetar të Ferizajt një figurë lokale atje

Enver Haliti do të jetë kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Ferizajt. Këtë e ka kumtuar Lëvizja Vetëvendosje, si dhe kryetari i saj Albin Kurti. Më parë ishte përmendur emri i Hekuran Muratit dhe Dimal Bashës, por në fund Enver Haliti do të jetë kandidat. “Enver Haliti e njeh Ferizajn si pëllëmbën e dorës.…

11/08/2025 22:14

Enver Haliti do të jetë kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Ferizajt.

Këtë e ka kumtuar Lëvizja Vetëvendosje, si dhe kryetari i saj Albin Kurti.

Më parë ishte përmendur emri i Hekuran Muratit dhe Dimal Bashës, por në fund Enver Haliti do të jetë kandidat.

“Enver Haliti e njeh Ferizajn si pëllëmbën e dorës. Ai ka qenë Kryesues i Grupit të Asamblistëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE në Kuvendin Komunal të Ferizajt, kurse më herët drejtor i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e më pas drejtor i Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit. Enveri i di problemet por edhe zgjidhjet, sfidat por edhe potencialin e Ferizajt. Nga sot kandidat i ynë për kryetar, e pas zgjedhjeve lokale kryetar i komunës së Ferizajt”, ka shkruar Kurti në Facebook. LVV ka fituar në masë vota në Ferizaj gjatë zgjedhjeve parlamentare 2021 dhe 2025.

