Arthur Melo do të operohet, rikthehet në aksion vitin 2023 Mesfushori i Liverpoolit, Arthur Melo do të operohet. Arthur nuk e ka nisur aspak mirë aventurën e re në ‘Anfield’. Lojtari ka pësuar një lëndim mjaft serioz që do ta lë jashtë fushave deri në vitin tjetër. Braziliani këtë fundjavë do t`i nënshtrohet një operacioni dhe do mungojë disa muaj. Sipas raportimit të Fabrizio Romanos,…