Arsyetimi banal i Zafir Berishës për zgjedhjen koordinator për krime kibernetike: Jam 1.83 i gjatë

“Jam i gjatë 1.83 metra. Për këtë jam specifik. Askush nga kolegët e mi nuk është sa unë”, ka deklaruar ai.

“Nuk është fushë për të bërë reklamë dhe fushatë elektorale. Në fund të fundit sot kam marrë këto përgjegjësi. Kam pasë përgjegjësi edhe më të mëdha se kjo dhe besoj se do t’i kryej me përgjegjësi. Jam mjaftueshëm për të ditur për të koordinuar mekanizmat e rregullt në fushën e kibernetikës në institucionet të Kosovës. Koordinatori është për t’i raportuar ministrit, jo për t’u marrë me çështjet specifike”, ka deklaruar Berisha në Klan Kosova.

Sa i përket rastit të hakimit të llogarisë së tij në Facebook, ai ka njoftuar se e ka paraqitur rastin në polici, duke pretenduar se i njeh “sulmuesit”.