Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë në Kosovë

Arsim Berisha është emëruar zëvendësministër i Ministria e Shëndetësisë nga kryeministri i Kosova, Albin Kurti. Vendimi u bë publik më 18 shkurt 2026. Dr. Berisha ka mbajtur të njëjtën pozitë edhe gjatë mandatit të kaluar, duke sjellë përvojë në udhëheqjen e politikave shëndetësore. Kryeministri Kurti e uroi Berishën për emërimin dhe i dëshiroi suksese në…

18/02/2026 17:25

Arsim Berisha është emëruar zëvendësministër i Ministria e Shëndetësisë nga kryeministri i Kosova, Albin Kurti. Vendimi u bë publik më 18 shkurt 2026.

Dr. Berisha ka mbajtur të njëjtën pozitë edhe gjatë mandatit të kaluar, duke sjellë përvojë në udhëheqjen e politikave shëndetësore.

Kryeministri Kurti e uroi Berishën për emërimin dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja.

“I uroj suksese Dr. Arsim Berishës në këtë detyrë të rëndësishme dhe pres që së bashku të vazhdojmë përmirësimin e sistemit shëndetësor në vend”, thuhet në njoftim.

Emërimi i Berishës synon të forcojë menaxhimin dhe zbatimin e politikave shëndetësore në nivel qendror dhe të vazhdojë projekte kyçe në sektorin e shëndetësisë.

