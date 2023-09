Arsenali rikujton golin e Xhakës përpara ndeshjes me PSV-n

Skuadra angleze Arsenal po përgatitet të luajë në Champions League për herë të parë pas gjashtë vitesh.

“The Gunners” do të përballen me PSV me fillim nga ora 21:00.

Në prag të ndeshjes Arsenali ka rikujtuar golin e Granit Xhakës, që e ka shënuar pikërisht kundër holandezeve.

“Hera e fundit që luajtëm kundër PSV-së në shtëpi. Graniti në bregun verior”, ka shkruar skuadra angleze.