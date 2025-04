Arsenali i qet në shitje 11 lojtarë

Arsenali po përgatitet për një rindërtim të madh në prag të sezonit të ardhshëm, dhe tashmë ka përcaktuar largimin e njëmbëdhjetë lojtarëve që nuk do të jenë pjesë e projektit të ri të Mikel Artetës. Në mes të kontratave që skadojnë, huazimeve që nuk do të rinovohen dhe vendimeve teknike për të gjeneruar të ardhura, klubi londinez po kërkon të racionalizojë skuadrën për të përforcuar zona kyçe – veçanërisht repartin e sulmit.

Një nga rastet më të qarta është ai i portierit portugez Neto, i cili do të rikthehet te Bournemouth pas përfundimit të huazimit në Emirates. Në mbrojtje, po ashtu priten lëvizje të rëndësishme:

– Kieran Tierney, me kontratë që skadon këtë verë, nuk do të rinovojë.

– Takehiro Tomiyasu do të dalë në treg për shkak të problemeve të përsëritura fizike.

– Nuno Tavares, aktualisht te Lazio, do të shitet përfundimisht.

Në mesfushë, ndryshimet do të jenë edhe më të dukshme:

– Thomas Partey dhe Jorginho do të largohen pasi kontratat e tyre do të përfundojnë.

– Albert Sambi Lokonga, i huazuar te Sevilla, do të shitet.

– Fábio Vieira, i kthyer te Porto, gjithashtu do të largohet përfundimisht. Drejtuesit sportivë nuk i shohin si pjesë të projektit të ardhshëm.

As sulmi nuk është i përjashtuar nga kjo riorganizim.

– Raheem Sterling, i huazuar nga Chelsea, do të rikthehet në Stamford Bridge në fund të sezonit.

– Reiss Nelson, i huazuar te Fulham, do të shitet përfundimisht.

– Leandro Trossard gjithashtu do të transferohet, kryesisht për të liruar hapësirë në buxhetin e pagave dhe për të gjeneruar fonde për afrimin e një “numri 9” të besueshëm në sulm.

Me këto vendime, Arsenali synon një rikonstruksion strategjik të skuadrës, duke u fokusuar në profile më dinamike dhe të përputhshme me futbollin energjik që kërkon Arteta, si dhe për të krijuar hapësirë për përforcime me ndikim të madh.