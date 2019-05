Arrestohet personit që lëshoi certifikata për ‘veteranë të rremë’

Prokuroria Themelore e Pejës njofton se sot me datë 29 maj 2019, pas kërkesës së kësaj prokurorie, me urdhëresë të Gjykatës Themelore të Pejës, dega në Klinë, ka realizuar bastisje në koordinim me Policinë e Kosovës, përkatësisht me Njësitin për krime ekonomike, në shtëpinë e një të dyshuari në fshatin Gremnik të komunës së Klinës.