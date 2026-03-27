Arrestohet një person për vjedhje në Mitrovicë të Veriut, dyshohet se mori para me forcë në stacionin e autobusëve

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale "vjedhje" në Mitrovicë e Veriut, pas një hetimi disa ditor lidhur me një rast të raportuar më 24 mars 2026. Sipas njoftimit zyrtar, ankuesi kishte deklaruar se derisa ndodhej në stacionin e autobusëve, një person i panjohur, nën presion, i kishte marrë 400…

Lajme

27/03/2026 20:05

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale “vjedhje” në Mitrovicë e Veriut, pas një hetimi disa ditor lidhur me një rast të raportuar më 24 mars 2026.

Sipas njoftimit zyrtar, ankuesi kishte deklaruar se derisa ndodhej në stacionin e autobusëve, një person i panjohur, nën presion, i kishte marrë 400 euro dhe 800 dinarë serbë, për t’u larguar më pas në drejtim të panjohur, raporton lajmi.net

Pas një pune intensive hetimore, zyrtarët policorë arritën të identifikojnë dhe të arrestojnë të dyshuarin me inicialet I.R. (1974). Arrestimi është kryer në sheshin “Car Lazar” në veri të qytetit.

I dyshuari është shoqëruar në stacion policor, ku ka shfrytëzuar të drejtën për t’u mbrojtur në heshtje. Me urdhër të prokurorit të shtetit, ai është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti vazhdon të hetohet.

Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit dhe ka bërë thirrje që qytetarët të raportojnë çdo rast të dyshimtë në numrin 192./Lajmi.net/

Lajme të fundit

Qeveria mban mbledhje elektronike, miraton disa Projektligje

Dorëzohet në polici Fazli Ndrecaj, i kërkuar për drogë

Kryeprokurori Gashi krahas politikanëve në stadium, reagon Prokuroria:...

Ndërpritet furnizimi me ujë në disa rrugë të...