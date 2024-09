Arrestohet një person në Prishtinë, dyshohet se keqpërdori një kartelë bankare

Një burrë është arrestuar në Prishtinë, i cili dyshohet se ka vjedhur 60 euro dhe ka fotografuar kartelën bankare të një personi, ku dyshohet se edhe e ka keqpërdorur,

Rasti raportohet nga policia të ketë ndodhur më 5 shtator, transmeton Klankosova.tv.

“Ankuesi mashkull kosovar kishte raportuar se i janë vjedhur 60 euro para të gatshme si dhe i është fotografuar kartela bankare e cila i është keqpërdorur nga i dyshuari mashkull kosovar. Lidhur me rastin me datë 06.09.2024 është arrestuar i dyshuari, dhe me urdhër të prokurorit i njëjti dërgohet në mbajtje për 48 orë”, thuhet në raportin e policisë.