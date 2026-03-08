Arrestohet një person në Prishtinë, dyshohet se hodhi nga vetura rreth 78 gramë hashash

08/03/2026 08:50

Një person është arrestuar në Prishtinë pasi dyshohet për posedim të paautorizuar të narkotikëve.

Sipas policisë, rasti ka ndodhur më 7 mars 2026 rreth orës 20:10 në rrugën “B”, ku zyrtarët policorë kanë ndaluar një veturë të cilën e drejtonte një mashkull kosovar.

Gjatë ndërhyrjes policore, i dyshuari dyshohet se ka hedhur nga vetura një paketim me substancë të dyshuar narkotike të llojit hashash.

Pas konfiskimit dhe matjes, substanca ka rezultuar të ketë peshë 77.88 gramë.

I dyshuari është arrestuar nga policia, ndërsa me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për procedura të mëtejshme hetimore.

