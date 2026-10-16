Arrestohet një person në parkingun e QKUK-së, i sekuestrohen kokainë, marihuanë dhe 1100 euro

Një person është arrestuar mbrëmjen e 15 tetorit në parkingun e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), pasi gjatë kontrollit policor i janë gjetur substanca të dyshuara narkotike dhe para të gatshme. Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur rreth orës 21:30, kur i dyshuari, mashkull kosovar, është ndaluar dhe kontrolluar nga zyrtarët policorë, transmeton lajmi.net.…

Lajme

16/10/2026 09:29

Një person është arrestuar mbrëmjen e 15 tetorit parkingun e Qendrës Klinike Universitare Kosovës (QKUK), pasi gjatë kontrollit policor i janë gjetur substanca dyshuara narkotike dhe para gatshme.

Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur rreth orës 21:30, kur i dyshuari, mashkull kosovar, është ndaluar dhe kontrolluar nga zyrtarët policorë, transmeton lajmi.net.

Gjatë kontrollit, atij i janë gjetur dhe sekuestruar 24.8 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë, 1.3 gramë marihuanë, si dhe 1,100 euro para gatshme.

Me vendim prokurorit, i dyshuari është dërguar mbajtje.

Raporti i plotë: 

POSEDIM I NARKOTIKËVE

Parkingu i QKUK-së  15.10.2026 – 21:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që gjatë kontrollit i janë gjetur dhe sekuestruar 24.8 gramë substancë narkotike e llojit kokainë, 1.3 gramë substancë narkotike e llojit marihuanë dhe 1100€. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

DREJTPËRDREJTË nga Tirana, protestuesit e nisin ditën përreth institucioneve duke kërkuar...

October 16, 2026

LIVE: Fillon protesta në Tiranë – qytetarët me thirrje kundër Edi...

October 16, 2026

Dita e radhës e protestës në Tiranë: Policia e Shtetit mobilizohet,...

October 16, 2026

Gjykata në Tiranë merr vendim për disa prej protestuesve: 6...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

DREJTPËRDREJTË nga Tirana, protestuesit e nisin ditën përreth...

LIVE: Fillon protesta në Tiranë – qytetarët me...

​Nga akademia e Bayernit te ëndrra e madhe, Osmani e Gashi synojnë majat

Gjykata në Tiranë merr vendim për disa prej...