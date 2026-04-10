Arrestohet një person në Mitrovicë, i gjendet armë pa leje

Një person është arrestuar në orët e hershme të mëngjesit në Mitrovicë të Jugut, pasi gjatë kontrollit policor iu gjet një armë pa autorizim. Sipas njoftimit, tek i dyshuari është sekuestruar një pistoletë së bashku me një karikator dhe katër fishekë, transmeton lajmi.net.

10/04/2026 09:26

Një person është arrestuar në orët e hershme të mëngjesit në Mitrovicë të Jugut, pasi gjatë kontrollit policor iu gjet një armë pa autorizim.

Sipas njoftimit, tek i dyshuari është sekuestruar një pistoletë së bashku me një karikator dhe katër fishekë, transmeton lajmi.net.

Me urdhër të prokurorit është kryer edhe kontroll në shtëpinë e tij, por nuk është gjetur asgjë tjetër e dyshimtë.

Pas intervistimit nga organet e rendit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet nga autoritetet kompetente.

Raporti i plotë: 

MBAJTJE NË PRONËSI KONTROLL APO POSEDIM  I PA AUTORIZUAR I ARMËS

Mitrovicë Jugu  09.04.2026-04:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, gjatë kontrollit tek i njëjti është gjetur dhe sekuestruar një armë pistoletë me një karikator dhe katër fishekë. Me vendim të prokurorit është bërë kontrolla në shtëpinë e të dyshuarit por nuk është gjetur asgjë e dyshimtë. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 10, 2026

Dëmtohet varri i një personi në Pejë, të dyshuarit i marrin...

April 10, 2026

Shtetasi i huaj vdes pasi u rrokullis me motor në Prizren

April 10, 2026

Zhduket një person në Ferizaj, doli nga shtëpia dhe s’u kthye më

April 10, 2026

Benzina dhe nafta në Evropë – ku janë çmimet më të...

April 10, 2026

​Trump kritikon Iranin: Po bën punë të dobët në Ngushticën e Hormuzit

April 10, 2026

​Franca, e kujdesshme për një ulje të shpejtë të çmimeve të...

Lajme të fundit

Dëmtohet varri i një personi në Pejë, të...

Shtetasi i huaj vdes pasi u rrokullis me motor në Prizren

Zhduket një person në Ferizaj, doli nga shtëpia dhe s’u kthye më

Hajnat ia mësyjnë një shtëpie në Ferizaj, vidhen...