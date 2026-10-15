Arrestohet një person në Fushë-Kosovë, i dyshuar për dhunim Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Fushë-Kosovë. I njëjti dyshohet për dhunimin e një personi. Me vendim të prokurorit id yshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/ Lajme 15/10/2026 09:03 Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Fushë-Kosovë. I njëjti dyshohet për dhunimin e një personi. Me vendim të prokurorit id yshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/ Artikuj të ngjashëm October 15, 2026 Basha dhe ambasadori malazez diskutojnë për rrugën Deçan-Plavë dhe lidhjet ndërkufitare... October 15, 2026 “Pa gjakderdhje kush s’ish dalë”-“Zoti Kurti ka votuar prej tutës” Deklaratat... October 15, 2026 Vazhdon seanca në rigjykimin ndaj Endrit Nikës October 15, 2026 Një person gjendet pa shenja jete në Ferizaj October 15, 2026 Policia nis hetimet për vdekje të dyshimtë të foshnjës dy muajshe... October 14, 2026 Ministri gjerman i Financave paralajmëron: Konfliktet tregtare dhe tarifat po dëmtojnë... Lajme të fundit Basha dhe ambasadori malazez diskutojnë për rrugën Deçan-Plavë... “Pa gjakderdhje kush s’ish dalë”-“Zoti Kurti ka votuar... Vazhdon seanca në rigjykimin ndaj Endrit Nikës Një person gjendet pa shenja jete në Ferizaj