Arrestohet një person në Fushë-Kosovë, i dyshuar për dhunim

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Fushë-Kosovë. I njëjti dyshohet për dhunimin e një personi. Me vendim të prokurorit id yshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

Lajme

15/10/2026 09:03

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Fushë-Kosovë.

I njëjti dyshohet për dhunimin e një personi.

Me vendim të prokurorit id yshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

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