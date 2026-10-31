Arrestohet një person në Fushë Kosovë, dyshohet se kërcënoi një burrë dhe vajzën e tij
Një person është arrestuar në Fushë Kosovë, nën dyshimin se ka kanosur përmes telefonit një burrë dhe vajzën e tij. Sipas raportit policor, rasti dyshohet të ketë ndodhur më 28 tetor 2026, ndërsa i dyshuari, mashkull kosovar, është arrestuar më 30 tetor, transmeton lajmi.net. Pas intervistimit në polici, me vendim të prokurorit, i dyshuari është…
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Një person është arrestuar në Fushë Kosovë, nën dyshimin se ka kanosur përmes telefonit një burrë dhe vajzën e tij.
Sipas raportit policor, rasti dyshohet të ketë ndodhur më 28 tetor 2026, ndërsa i dyshuari, mashkull kosovar, është arrestuar më 30 tetor, transmeton lajmi.net.
Pas intervistimit në polici, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti është iniciuar si kanosje.
Raporti i plotë:
Fushë Kosovë, 28.10.2026 – NN. Me 30.10.2026 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se ka kanosur përmes telefonit viktimën mashkull kosovar dhe vajzën e tij. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje./lajmi.net/