“NGACMIM SEKSUAL/ Ferizaj 06.12.2021-17:00. Në lidhje me rastin me datë 08.12.2021 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”./Lajmi.net/