Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prishtinë, dërgohet në vuajtje të dënimit me burg
Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit, përkatësisht Njësia e Arrestimeve e Stacionit Policor Veriu në Prishtinë, ka realizuar arrestimin e një personi të kërkuar. I arrestuari, B. S., 41 vjeç, ishte i kërkuar për veprën penale “Vjedhje grabitqare”, për të cilën ishte dënuar me një vit e gjashtë muaj burgim. Pas arrestimit dhe përfundimit të procedurave…
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Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit, përkatësisht Njësia e Arrestimeve e Stacionit Policor Veriu në Prishtinë, ka realizuar arrestimin e një personi të kërkuar.
I arrestuari, B. S., 41 vjeç, ishte i kërkuar për veprën penale “Vjedhje grabitqare”, për të cilën ishte dënuar me një vit e gjashtë muaj burgim.
Pas arrestimit dhe përfundimit të procedurave të nevojshme policore, personi është dërguar në vuajtje të dënimit, në përputhje me vendimin e gjykatës.