Arrestohet një grua në Prishtinë, me forcë ia grabiti nga qafa zingjirin e arit një gruaje Nga njësite policore të stacionit Qendra është arrestuar një e dyshuar për veprën “grabitje”, që ka ndodhë sot rreth orës 17:30, në rrugën “UÇK”, në Prishtinë, ku e dyshuara A.M (femër), me forcë viktimës (femër) i ka grabitur një zingjirë ari nga qafa, njofton policia. Policia informon se pas përfundimit të veprimeve procedurale me vendim…