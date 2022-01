Sot me datë 20.01.2022, rreth orës 14:00, në fshatin Polac-Skenderaj, i dyshuari B.V., 83 vjeçar shtetas i Republikës së Kosovës, ndaj të cilit Gjykata Themelore në Mitrovicë-dega Skenderaj, kishte lëshuar urdhëresën Ed.nr.24/2021, për veprën penale ,,Vjedhje të shërbimeve ’’.

“as përfundimit të procedurave policore, sipas urdhëresës së gjykatës, pasi që dënimi me burg ka qenë i zëvendësuar me gjobë, pala ka paguar gjobën e përcaktuar me ligj”, thuhet në njoftimin dërguar mediave. /Lajmi.net/