Arrestohet një 50 vjeçar në Prizren, ishte i dënuar me një vit e dy muaj burg për mashtrim

Unui person është arrestuar dje në Prizren. I arrestuari nga Policia e Kosovës, është i dyshuari E.S, 50 vjeçar nga Prizreni, shkruan lajmi.net. Ai po kërkohej dhe kishte shtatë urdhër-arreste aktive. "Ai është i dënuar me një vit e dy muaj e gjysmë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren. I…

Një person është arrestuar dje në Prizren.

I arrestuari nga Policia e Kosovës, është i dyshuari E.S, 50 vjeçar nga Prizreni, shkruan lajmi.net.

Ai po kërkohej dhe kishte shtatë urdhër-arreste aktive.

“Ai është i dënuar me një vit e dy muaj e gjysmë burg efektiv, me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren. I arrestuari është dënuar për veprën penale “Mashtrim” sipas nenit 323 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”, ka njoftuar Policia.

Pas arrestimit, E.S. fillimisht është dërguar në Stacionin Policor Prizren dhe më pas është dërguar në burg për vuajtjen e dënimit. /Lajmi.net/

Njoftimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

March 30, 2026

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e Albulena Haxhiu për procedurën e zgjedhjes së...

March 30, 2026

Trump kërcënon Iranin: Nëse nuk arrijmë një marrëveshje me Teheranin, do...

March 30, 2026

DnV publikon raportin përfundimtar për zgjedhjet e 28 dhjetorit: Kërkohet reformë...

March 29, 2026

SHBA paralajmëron: Universitetet amerikane në Irak mund të jenë objektiv i...

March 29, 2026

Ish-zyrtari amerikan: Lufta në Iran do t’i riformësojë dinamikat para samitit...

March 21, 2026

Fajin nuk e ka Dekreti ligjor, fajin e ka vullneti i...

Lajme të fundit

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e Albulena Haxhiu për procedurën...

Trump kërcënon Iranin: Nëse nuk arrijmë një marrëveshje...

DnV publikon raportin përfundimtar për zgjedhjet e 28...

​KMDLNJ: Pensionistët e Kosovës janë lënë në harresë nga Qeveria