Arrestohet në Prishtinë një i dënuar për pastrim parash, dërgohet sërish në burg

27/03/2026 20:08

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dënuar për veprën penale “pastrim i parave” në Prishtinë, në kuadër të aksioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia.

Sipas njoftimit, njësitet e stacionit policor “Jugu” në kryeqytet kanë arritur të lokalizojnë dhe arrestojnë personin me inicialet B.SH., 46 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, raporton lajmi.net

I njëjti ishte i dënuar me 1 vit e 4 muaj burgim për veprën penale “pastrim i parave”.

Pas arrestimit, ai është dërguar menjëherë në vuajtje të dënimit, ndërsa Policia e Kosovës ka theksuar se do të vazhdojë operacionet për kapjen e personave të kërkuar dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore./Lajmi.net/

