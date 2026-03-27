Arrestohet në Prishtinë një i dënuar për pastrim parash, dërgohet sërish në burg
Lajme
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dënuar për veprën penale “pastrim i parave” në Prishtinë, në kuadër të aksioneve për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia.
Sipas njoftimit, njësitet e stacionit policor “Jugu” në kryeqytet kanë arritur të lokalizojnë dhe arrestojnë personin me inicialet B.SH., 46 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, raporton lajmi.net
I njëjti ishte i dënuar me 1 vit e 4 muaj burgim për veprën penale “pastrim i parave”.
Pas arrestimit, ai është dërguar menjëherë në vuajtje të dënimit, ndërsa Policia e Kosovës ka theksuar se do të vazhdojë operacionet për kapjen e personave të kërkuar dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore./Lajmi.net/