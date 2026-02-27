Arrestohet në Mitrovicë e Jugut një person i kërkuar për posedim të narkotikëve
Njoftimi i plotë:
Mitrovicë e Jugut, 27 shkurt 2026
Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, në Mitrovicën e Jugut, njësitet policore, në mbështetje të Njësisë për Reagim të Shpejtë (NJRSh), kanë arrestuar një person i cili ishte në kërkim me urdhëresë të gjykatës kompetente.
Arrestimi është realizuar pas veprimeve operative për lokalizimin dhe kapjen e të kërkuarit. Pas përfundimit të procedurave ligjore, personi i arrestuar është dërguar në Qendrën e Paraburgimit për vuajtjen e dënimit me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti, për veprën penale “Blerje, posedim i paautorizuar i substancave narkotike”.
Policia mbetet e përkushtuar në zbatimin e vendimeve të institucioneve të drejtësisë dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike./lajmi.net/