Arrestohet 63 vjeçari në Rahovec, dyshohet për vjedhje në një barnatore

Është arrestuar i dyshuari për vjedhje në një barnatore në Rahovec.

Rasti është raportuar gjatë ditës së djeshme në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakovë.

Policia e Kosovës përmes një postimi në llogarinë zyrtare në Facebook bën të ditur se është gjetur personi i dyshuar për rastin në fjalë, shkruan lajmi.net.

Personi me inicialet B.S, 63 vjeçar, dyshohet se ka vjedhur paratë e bamirësisë.

Pas arrestimit i dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt.

Postimi i plotë:

Bashkëpunimi me qytetarë dhe media rezulton në identifikimin e personit të kërkuar

Gjakovë, 3 korrik 2024

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, me datën 01.07.2024 ka lëshuar kërkesë për bashkëpunim me qytetarë për identifikimin e një personi të dyshuar, paraqitur me fotografi, dhe i cili ishte i dyshuar për veprën penale “vjedhje” në një barnatore në qytetin e Rahovecit.

Stacioni Policor në Rahovec, falë bashkëpunimit me qytetarë dhe media, pas publikimit të fotografisë së personit të dyshuar, ka arritur që për një kohë të shkurtër të siguroj informacion për identitetin dhe vendndodhjen e tij.

Me datën 02.07.2024 është intervistuar i dyshuari me inicialet B. S., mashkull kosovar i lindur në vitit 1961, mbi dyshimin e përfshirjes në rastin e vjedhjes së raportuar. Me vendim të prokurorit të shtetit, rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë, falënderon të gjithë qytetarët dhe mediat për bashkëpunimin e treguar me Policinë e Kosovës, bashkëpunim ky i cili kontribuon në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike./Lajmi.net