Arrestohen tre të dyshuar për kanosje e përdorim të armës

Në njoftimin e policisë në Facebook bëhet e ditur që dy vëllezër D.Q (35 vjeçar) dhe D.Q (37 vjeçar) kanë raportuar fqinjin e tyre D.H (69 vjeçar) pas i dyshuari ka hyr ne shtëpinë e tij ku ka nxjerrë një armë ku sipas tyre ka shtëne dy herë në drejtim të tyre, shkruan lajmi.net.

Njësitet policore gjatë hetimit të rastit ka gjetur dhe sekuestruar ne cilësinë e provave materiale :

Të dyshuari janë shoqëruar ne stacionin policor ne Prizren, pas intervistimit ne lidhje me rastin Prokurori i shtetit ndaj të dyshuarave ka lëshuar masën e ndalimit për 48 orë dhe ndaj tij do të ngritët kallëzim penal për veprat penale ‘Kanosje”, “Armë mbajtjeje pa leje” dhe “Përdorimi i armës”.

Postimi i plotë i policisë:

