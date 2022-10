Arrestohen tre të dyshuar, pasi u rrahën mes vete, njëri nga ta e kanosi me thikë edhe një person tjetër Tre të dyshuar janë arrestuar në rrugën “Çamëria” në Pejë, pasi dyshohet se janë rrahur mes vete, si dhe njëri prej tyre e ka kanosur me thikë një person. Në njoftimin e policisë thuhet se fillimisht i dyshuari i parë në një lokal e ka kanosur me thikë viktimën, i njëjti më pas është rrahur…