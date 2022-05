​Arrestohen katër persona për lëndim trupor në Ferizaj

Në lidhje me këtë, policia i ka marr veprimet e nevojshme dhe menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka shoqëruar në stacionin e policisë katër persona të dyshuar, të cilët shkak i një mosmarrëveshje në rrugë, kishin sulmuar personin me inicialet M.K., 31-vjeçar, duke i shkaktuar lëndime trupore dhe për tretman mjekësor është dërguar në Qendrën Emergjente në Ferizaj.

“Të dyshuarit janë shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj dhe në rast

janë kyçur njësia e hetimeve e stacionit policor në Ferizaj. Pas intervistimit nga hetuesit policor, me vendim të Prokurorit nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, dy të dyshuarit me inicialet D.H. 21-vjeçar dhe RR.T., 22-vjeçar dërgohen në mbajtje për 48 orë , ndërsa dy të dyshuarit tjerë me inicialet G.T., 21-vjeçar dhe D.T., 15 vjeçar, lirohen për procedura të mëtejme hetimore”, thuhet në njoftimin për media.