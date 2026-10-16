​Arrestohen dy protestues në Korçë, procedohen 23 të tjerë

Dy persona janë arrestuar në flagrancë dhe 23 të tjerë janë proceduar penalisht pas akteve të dhunës të regjistruara gjatë tubimit të djeshëm, njoftoi sot Drejtoria Vendore e Policisë Korçë. Gjatë tubimit, dhjetëra pjesëmarrës, disa prej tyre të maskuar, kanë hedhur gurë, pllaka guri dhe sende të forta metalike drejt institucioneve shtetërore dhe pronave publike,…

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16/10/2026 10:53

Dy persona janë arrestuar në flagrancë dhe 23 të tjerë janë proceduar penalisht pas akteve të dhunës të regjistruara gjatë tubimit të djeshëm, njoftoi sot Drejtoria Vendore e Policisë Korçë.

Gjatë tubimit, dhjetëra pjesëmarrës, disa prej tyre të maskuar, kanë hedhur gurë, pllaka guri dhe sende të forta metalike drejt institucioneve shtetërore dhe pronave publike, si dhe kanë kundërshtuar punonjësit e policisë.

Si pasojë e këtyre veprimeve janë dëmtuar godinat e Bashkisë Korçë, Drejtorisë Arsimore, Universitetit “Fan S. Noli” dhe gjimnazit “Raqi Qirinxhi”, kangjellat e trotuareve, tabelat e reklamave dhe sinjalistika rrugore.

Në vijim të veprimeve hetimore janë arrestuar shtetasit F. L. (21), banues në Voskop dhe O. K. (19), banues në Bilisht, ndërsa 23 shtetas të tjerë janë proceduar penalisht – 15 prej tyre të mitur.

Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë të dyshuar për përfshirje në akte dhune ndaj punonjësve të Policisë, institucioneve shtetërore dhe subjekteve private, njofton Policia e Shtetit.

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