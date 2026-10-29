Arrestohen dy persona të dyshuar për krime lufte në rastin e Masakrës së Padalishtës

Dy persona janë arrestuar nën dyshimin për krime lufte në rastin e Masakrës së Padalishtës, të ndodhur më 26 mars 1999 në komunën e Istogut. Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kanë bërë të ditur se të dyshuarit me inicialet Z.B. dhe G.B. janë arrestuar të enjten në fshatrat Osojan dhe Cerkolez të Istogut. Arrestimet…

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29/10/2026 11:56

Dy persona janë arrestuar nën dyshimin për krime lufte në rastin e Masakrës së Padalishtës, të ndodhur më 26 mars 1999 në komunën e Istogut.

Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kanë bërë të ditur se të dyshuarit me inicialet Z.B. dhe G.B. janë arrestuar të enjten në fshatrat Osojan dhe Cerkolez të Istogut.

Arrestimet janë rezultat i hetimeve të zhvilluara për një periudhë të gjatë nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës, nën autorizimin e Prokurorisë Speciale.

Sipas komunikatës së përbashkët, veprimet e mëtejshme lidhur me rastin do të vazhdojnë në koordinim me Prokurorinë Speciale. /Lajmi.net/

 

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