Arrestohen dy persona për zjarrvënie në Prishtinë

08/04/2026 20:02

Dy persona janë arrestuar nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, si të dyshuar për një rast zjarrvënieje që kishte ndodhur më 31 mars 2026 në një lokal në Prishtinë.

Sipas njoftimit zyrtar, pas veprimeve të menjëhershme hetimore dhe operative, autoritetet kanë arritur të identifikojnë dhe arrestojnë dy të dyshuarit: F.A., 33 vjeç, dhe K.G., 31 vjeç, raporton lajmi.net

Me vendim të prokurorit të shtetit, të dyshuarit janë intervistuar dhe më pas janë dërguar në mbajtje për 48 orë.

Hetimet lidhur me rastin e zjarrvënies janë duke vazhduar./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

U padit për shpifje, shpallet i pafajshëm Flamur Noka

April 8, 2026

Spitali i Pejës për vdekjen e punëtorit nga Strellci i Deçanit:...

April 8, 2026

Kuvendi i Kosovës të premten seancë plenare

April 8, 2026

Raportohet se po thyhet armëpushimi, reagon kryeministri pakistanez

April 8, 2026

Trump: Mashtruesit po ndërhyjnë në negociatat SHBA–Iran, do të ekspozohen

April 8, 2026

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Radha e udhëheqësit të Hezbollahut do të...

Lajme të fundit

U padit për shpifje, shpallet i pafajshëm Flamur Noka

Spitali i Pejës për vdekjen e punëtorit nga...

Kuvendi i Kosovës të premten seancë plenare

Familjarët e Mateos reagojnë pas kërcënimit të Mirit në Big Brother