Arrestohen dy persona në Prizren, dyshohen për posedim të substancave narkotike

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona në Prizren.

Arrestimi vjen pasi që njësia e hetimeve në konsultim me prokurorin kanë kryer bastisjen në shtëpinë e të dyshuarit.

Në kontrollin e policisë janë gjetur dhe sekuestruar 16 qese të mbushura me substancë narkotike, dyshohet të jetë e llojit marihuanë me peshë rreth 11.58 gram, katër grinder, katër pako me rizlla OCB, para të gatshme në vlerë rreth 40 euro dhe 20 franga zvicerane, një kuti plastike e mbushur me substancë të dyshuar narkotike dyshohet të jetë e llojit marihuanë me peshë 19.25, tre brisqe me ngjyra të ndryshme, një telefon, disa qese me ngjyra të mbushura me substancë te dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë të përgjithshme rreth 585.76 gram, një çantë krahu, si dhe një peshore.

Pas përfundimit të bastisjes të dyshuarit janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë i policisë:

POSEDIM I NARKOTIKËVE

Rr. Mbreti Pleurat, Prizren 09.08.2024, 00:10. Njësia e hetimeve në konsultim me prokurorin kanë kryer bastisjen në shtëpinë e të dyshuarit mashkull kosovar. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar: 16 qese të mbushura me substancë narkotike, dyshohet të jetë e llojit marihuanë me peshë rreth 11.58 gram, katër grinder, katër pako me rizlla OCB, para të gatshme në vlerë rreth 40 euro dhe 20 franga zvicerane, një kuti plastike e mbushur me substancë të dyshuar narkotike dyshohet të jetë e llojit marihuanë me peshë 19.25, tre brisqe me ngjyra të ndryshme, një telefon, disa qese me ngjyra të mbushura me substancë te dyshuar narkotike të llojit marihuanë me peshë të përgjithshme rreth 585.76 gram, një çantë krahu, si dhe një peshore. Pas përfundimit të bastisjes janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net