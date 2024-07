Arrestohen dy persona në Pejë për kanosje me armë Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë bën të ditur se gjatë ditës së djeshme në fshatin Nakell të Pejës një person është kanosur me armë nga një person tjetër. Njësitet relevante tё Stacionit Policor nё Pejё, menjëherë kanё shkuar ne vendin e ngjarjёs, gjatё bisedёs me ankuesin i njëjti deklaron se deri sa ishte fjalosur…