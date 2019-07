Ushtarakët u arrestuan në kampin Pendleton.

Tetë ushtarakë të tjerë u morën në pyetje rreth përfshirjes së tyre të mundshme në veprimtari.

Zyrtarët nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme në lidhje me akuzat.

Një zyrtar amerikan i tha CNN se arrestimet kanë lidhje me një incident që ka ndodhur në fillim të muajit, kur dy ushtarakë nga Camp Pendleton u akuzuan për transportimin e emigrantëve pa dokumente, përgjatë kufirit me Meksikën, me qëllim përfitimi financiar.