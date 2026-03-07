Arrestimi i ylli të pop-it: U gjetën pilula brenda në makinë, Britney Spears rrezikon burg!
Ylli i pop-it, Britney Spears, u arrestua këtë javë në Westlake Village, Kaliforni, për drejtim automjeti nën ndikimin e alkoolit (DUI). Sipas TMZ, në makinën e saj janë gjetur pilula, të cilat aktualisht po testohen për të përcaktuar nëse përmbajnë ndonjë substancë narkotike. Nëse rezulton se po, këngëtarja mund të përballet me akuza serioze dhe…
ShowBiz
Ylli i pop-it, Britney Spears, u arrestua këtë javë në Westlake Village, Kaliforni, për drejtim automjeti nën ndikimin e alkoolit (DUI).
Sipas TMZ, në makinën e saj janë gjetur pilula, të cilat aktualisht po testohen për të përcaktuar nëse përmbajnë ndonjë substancë narkotike.
Nëse rezulton se po, këngëtarja mund të përballet me akuza serioze dhe ndalesa të mundshme burgimi.
Ekspertët ligjorë shpjegojnë se kapja me drogë gjatë drejtimit mund të sjellë akuza për posedim droge dhe DUID, me dënime që variojnë nga 48 orë deri në mbi një vit burg, gjoba të mëdha dhe pezullim të patentës, sipas Kann California Law Group.
Megjithatë, nëse pilulat nuk përmbajnë substanca narkotike, Spears ka shumë pak gjasa të përballet me burgim, ka thënë avokati Tre Lovell për Daily Mail.
Lovell theksoi: “Pa pasur aksident apo dëmtim prone, pa shpejtësi jashtëzakonisht të lartë ose një përqendrim shumë të lartë të alkoolit, Spears ka shumë pak gjasa të përballet me burg. Nëse kjo është hera e parë për DUI, ka shumë mundësi që ajo të vendoset në provë, të paguajë gjobë, të ndjekë kurse edukative dhe të humbasë patentën, përveç nëse DMV vendos ndryshe.”
Rezultatet laboratorike ende nuk kanë dalë, dhe autoritetet do të shqyrtojnë të gjitha rrethanat e arrestimit për të vendosur nëse do të ngrihen akuza dhe cilat lloj. Pas përfundimit të periudhës së provës dhe kryerjes së detyrimeve ligjore, dosja e Spears mund të pastrohet.