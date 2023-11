Armend Misini zgjidhet kryetar i ri i LRF të Gjilanit

Sot është mbajtur Kuvendi i Jashtëzakonshëm Zgjedhor i Lidhjes Rajonale të Futbollit të Gjilanit (LRFGJ), e ku Armend Misini është zgjedhur kryetar i ri me mandat katërvjeçar.

Delegatët e pranishëm në mbledhjen e këtij kuvendi kanë shprehur besimin e tyre ndaj Misinit, duke bërë kësisoj një hap të rëndësishëm për riorganizimin e futbollit në këtë rajon.

Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, si dhe figura të tjera kyçe të futbollit i kanë ndjekur nga afër punimet e këtij kuvendi dhe janë shprehur të kënaqur për kandidaturën dhe zgjedhjen e Armend Misinit në krye të këtij rajoni.

Në fjalën e tij pas zgjedhjes në krye të LRFGJ-së, Misini ka shprehur nderimin e tij për besimin e dhënë nga klubet dhe shoqatat e këtij rajoni.

Ai premtoi punë të palodhshme dhe siguroi delegatët se do të punojë me përkushtim maksimal për të avancuar infrastrukturën dhe kushtet e futbollit në rajonin e Gjilanit.

“Jam i nderuar që kam marrë këtë detyrë të rëndësishme dhe premtoj se do të angazhohem plotësisht për përparimin e futbollit në rajon. Përveç projekteve konkrete për infrastrukturën, do të jem zëri i klubeve dhe do të punoj në organizimin më të mirë të garave regjionale”, ka theksuar ndër të tjera Misini.

Nga ana e tij, presidenti i FFK-së, Agim Ademi, ka shprehur urimet e tij për Armend Misinin dhe Bordin e ri dhe ka premtuar mbështetje të plotë nga federata për riorganizimin e futbollit në Gjilan.