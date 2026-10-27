Arlinda Zekaj varroset sot

Arlinda Zekaj, e cila dyshohet se u vra nga kunati i saj të dielën në Vitomiricë të Pejës, do të varroset sot, më 27 tetor. Familja e saj ka njoftuar që ceremonia e varrimit do të mbahet në orën 15:00, në fshatin Radac të Pejës. I dyshuari për rastin, Albert Sylaj, sipas, policisë, gjendet ende…

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27/10/2026 08:28

Arlinda Zekaj, e cila dyshohet se u vra nga kunati i saj të dielën në Vitomiricë të Pejës, do të varroset sot, më 27 tetor.

Familja e saj ka njoftuar që ceremonia e varrimit do të mbahet në orën 15:00, në fshatin Radac të Pejës.

I dyshuari për rastin, Albert Sylaj, sipas, policisë, gjendet ende në arrati.

Rasti tronditi opinionin publik dhe ka rikthyer vëmendjen te dhuna në familje dhe nevoja për mbrojtjen e grave.

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