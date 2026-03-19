Arkitekti kroat i bibiliotekës në Prishtinë: Vepra ime u shpall si ndërtesa më e shëmtuar në botë, është reklamë për mua

19/03/2026 12:27

Biblioteka Kombëtare në Prishtinë u projektua nga akademiku Andrija Mutnjakoviq në vitin 1971 dhe u hap në vitin 1982, në një kohë kur Tito kishte vdekur tashmë, kur federata drejtohej nga Milka Planinc.

Ishte një kompozim arkitektonik i përbërë nga përsëritja e vazhdueshme e katrorëve dhe kupolave, deri në 99 kupola, të gjitha të mbështjella me rrjetë alumini, si dantella nga gjoksi i Hanumës.

Ajo ndërtesë ishte njëkohësisht një vizion dhe një kujtim: një kujtim i një qyteti të lashtë, mesdhetar, pothuajse biblik në të cilin është shtypur një grup shtëpish të vogla; edhe Mesdheu turistik i sotëm njeh qytete të tilla.

E vlerësuar si biblioteka më e shëmtuar në botë, për arkitektin e saj 96 vjeçarin Murnjakovic është reklamë për të.

“Jam mirënjohës për këtë vlerësim sepse po më bëhet reklamë mua”, ka thënë në humor akademiku kroat.

 

