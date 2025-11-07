Arijon Ibrahimovic “thikë pas shpine” Kosovës? – Ftohet nga Gjermania U21!

Kombëtarja e Gjermanisë U21 ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për dy ndeshjet e nëntorit, dhe befasia më e madhe është përfshirja e Arijon Ibrahimovicit. Mesfushori i talentuar, i cili së fundmi përflitej se mund t’i bashkohej Kombëtares së Kosovës, është ftuar nga trajneri i të rinjve të Gjermanisë për ndeshjet ndaj Maltës dhe…

Sport

07/11/2025 09:28

Kombëtarja e Gjermanisë U21 ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për dy ndeshjet e nëntorit, dhe befasia më e madhe është përfshirja e Arijon Ibrahimovicit.

Mesfushori i talentuar, i cili së fundmi përflitej se mund t’i bashkohej Kombëtares së Kosovës, është ftuar nga trajneri i të rinjve të Gjermanisë për ndeshjet ndaj Maltës dhe Gjeorgjisë, transmeton lajmi.net.

Në listën e publikuar figuron edhe një tjetër futbollist me origjinë shqiptare, Nelson Weiper, ndërsa mungon Brajan Gruda, i cili nuk është përfshirë për shkak të lëndimit./lajmi.net/

