Arifi: Autostrada e Gjilanit po merr përmasa të ndërtimit të Piramidave të Egjiptit

Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Avni Arifi, ka reaguar përmes një postimi në Facebook lidhur me zvarritjen e punimeve në autostradën e Gjilanit, duke kritikuar mungesën e progresit në këtë projekt edhe pas tetë vitesh. Në një video të publikuar bashkë me postimin, ku shihen punimet në terren, Arifi shpreh shqetësimin për gjendjen e projektit,…

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22/10/2026 16:35

Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Avni Arifi, ka reaguar përmes një postimi në Facebook lidhur me zvarritjen e punimeve në autostradën e Gjilanit, duke kritikuar mungesën e progresit në këtë projekt edhe pas tetë vitesh.

Në një video të publikuar bashkë me postimin, ku shihen punimet në terren, Arifi shpreh shqetësimin për gjendjen e projektit, i cili, sipas pamjeve, është ende larg përfundimit.

“Autostrada e Gjilanit po merr përmasa të ndërtimit si të Piramidave të Egjiptit. Asnjë progres as pas 8 vitesh”, ka shkruar Arifi.

Ai ka ngritur shqetësimin edhe për mungesën e angazhimit për vazhdimin e punimeve, duke theksuar se dhjetëra miliona euro të investuara rrezikojnë të zhvlerësohen me kalimin e kohës.

“Asnjë njeri, askush nuk po merret me vazhdimin e punimeve, e 70-80 milionë eurot e deritanishme po i gërryen koha. Po prishet rruga ende pa u përfunduar”, ka deklaruar Arifi.

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