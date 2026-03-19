Arianit Salihu emërohet Zëvendëskryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë
Prokurori i Krimeve të Rënda, Arianit Salihu, është emëruar në pozitën e Zëvendëskryeprokurorit në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.
Emërimi i tij u bë të enjten gjatë takimit së 290-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës me 5 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Rekomandimin në KPK për emrin e Arianit Salihut për pozitën e Zëvendëskryeprokurorit e kishte dërguar Kryeprokurori Zejnullah Gashi.
Sipas CV-së së tij, Salihu ka mbi 16 vjet përvojë në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Karrierën e ka nisur më 2010 në Agjencinë Kundër Korrupsionit si zyrtar i lartë për hetime dhe strategji. Pastaj në Zyrën e Prokurorit Disiplinor (ZPD) në pozitën e inspektorit të lartë gjyqësor, raporton “Betimi për Drejtësi”
Në shkurt 2018, ai kishte marrë udhëheqjen e ZPD-së, në një periudhë kur ndryshimet ligjore ristrukturuan mekanizmat e llogaridhënies brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial.
Prej korrik 2019, Salihu është pjesë e sistemit prokurorial fillimisht si prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.
Në shkurt 2024, ishte emëruar udhëheqës i Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Në korrik 2024, ai u avancua në pozitën e Prokurorit të Krimeve të Rënda, në hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Salihu ka ndjekur trajnime profesionale në fushat e hetimeve dhe teknologjisë, duke përfshirë Sekuestrimi dhe Konfiskimi i Pasurisë, Specialised Judicial Training on Electronic Evidence dhe Cyber Awareness for Prosecutors Course.
Ndërkohë në mbledhjen e 290 të KPK-së, janë miratuar edhe katër rregullore të cilat janë plotësuar dhe ndryshuar sipas ndryshimeve ligjore që kanë hyrë në fuqi vitin e kaluar. Në mesin e rregulloreve të ndryshuara ishin edhe Rregullorja për Organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës; Rregullorja për Komisionin për Buxhet, Financave dhe Administrimin e Prokurorive etj.
Në këtë mbledhje u themeluan edhe komisionet e përhershme të KPK-së, përfshirë Komisionin për Çështje Normative, me kryesues Visar Krasniqi dhe katër anëtarët: Veton Shabani, Naim Abazi, Bahri Hyseni dhe Valdrin Krasniqi.
U diskutua edhe për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Prokurorëve, me kryesuese Elza Bajrami-Kastrati, zevendëskryesues Milot Krasniqi.
Mirëpo, Milot Krasniqi ka refuzuar të jetë zëvendëskryesues me arsyetimin se kryesuesi i KPK-së ka pasur qasje shpërfillëse si dhe pozita është shpërfillëse.
Kryesuesi i KPK-së, Arian Gashi, ka thënë se KPK nuk është fontanë dëshirash derisa ka thënë se propozimi për zëvendëskryesues është çështje ligjore.
Pas refuzimit të Milot Krasniqit për t’u emëruar si zëvendëskryesues, udhëheqësi i KPK-së ka propozuar të shtyhet diskutimi për mbledhjen e radhës derisa të merren edhe konfirmimet nga të gjitha prokuroritë për propozimet e tyre për Komision. PSRK dhe Prokuroria e Gjakovës nuk kishin dërguar nominimet.
Në fund u themelua edhe Komisioni për Buxhet, Financa dhe Administrimin e Prokurorive, por anëtari i KPK-së, Milot Krasniqi refuzoi të jetë kryesues. Ndërsa Dardan Vuniqi u propozua përkohësisht për kryesues të Komisionit dhe u votua me votat e të gjitha votat e anëtarëve të KPK-së. Derisa Sabahate Sinani dhe Ersan Qavolli u votuan për anëtarë të Komisionit për Buxhet, Financa dhe Administrimin e Prokurorive.
Po ashtu, u vazhdua transferimi i jashtëzakonshëm për 6 muaj shtesë në Mitrovicë për dy prokurorë për shkak të mungesës së prokurorëve në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë.
Elza Bajrami-Kastrati ka reaguar pas deklaratave të anëtarit Milot Kransiqi për vendime tendencioze, duke thënë se anëtarët e rinj tash të KPK-së nuk punojnë me tendencë siç ishte punuar në mandatin e kaluar.
Milot Krasniqi ka thënë se prej rendit të ditës ka pasur veprime tendencioze kur ishte propozuar zëvendësimi i anëtarit të Komisionit të Ankesave në zbatim të Ligjit për Informacionin e Klasifikuar.
Pas diskutimeve, me katër vota për u miratua Visar Krasniqi të dërgohet për anëtar në Komisionin e Ankesave në zbatim të Ligjit për Informacionin e Klasifikuar.