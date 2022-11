Argjentina në avantazh – shënon Messi

Ishte Lionel Messi ai që shënoi nga pika e bardhë, pas ndërhyrje të palejuar nga mbrojtësit e skuadrës së cilësuar mysafire.

E gjitha kjo ndodhi në minutën e 9’.

Më poshtë gjeni golin e ndeshjes. /Lajmi.net/

GOAL | ARGENTINA 1-0 SAUDI ARABIA

⚽ Lionel Messi (Penalty)

He calmly put the ball inside the net with a fine finish to open the game#FIFAWORLDCUP #WORLDCUPpic.twitter.com/qFNIu0399d

