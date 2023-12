Arbër Hoxha shënon një gol të mrekullueshëm për Slaven Belupos

Slaven Belupos triumfoi me rezultat 4:2 ndaj Hajdukut të Splitit, shkruan lajmi.net.

Hoxha realizoi golin e katërt të mysafirëve në minutën e 85-të të ndeshjes.

Ai shënoi një gol të bukur në kampionatin elitar të Kroacisë me parabolë.

Arber Hoxha chips the goalkeeper. 🥶

That’s his 5th goal this season for Slaven Belupo! 🖐️

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) December 10, 2023